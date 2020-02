Chiavari: concorso nazionale di poesia, il regolamento

Da Andrea Rossi, Associazione Culturale Centro Studi Domus Olistica Chiavari, riceviamo e pubblichiamo

Concorso letterario nazionale di poesia “Domus Olistica”, prima edizione

Regolamento

1) L’Associazione Culturale – Centro Studi – “Domus Olistica” di Chiavari bandisce un concorso letterario nazionale di poesia per autori italiani con opere in lingua italiana.

2) Ogni partecipante potrà presentare una poesia inedita a tema libero, in quattro copie di cui una completa di dati anagrafici, indirizzo di residenza, numero di telefono/cellulare, dichiarazione che l’opera è inedita e frutto del proprio ingegno, consenso al trattamento dei dati personali ai soli fini del con-corso in base al Regolamento Europeo 2016/679, e del D.Lgs. 101/2018 e firma.

3) La lunghezza massima dell’opera in concorso non dovrà superare i trenta versi complessivi.

4) La busta contenente la poesia in concorso e le relative copie dovrà essere spedita presso il seguente indirizzo:

Si raccomanda la spedizione con posta ordinaria entro e non oltre il 27 marzo 2020, data di scadenza del concorso. Gli autori riceveranno, tramite cellulare, un messaggio di conferma dell’avvenuta ricezione della busta da parte dell’organizzazione. L’Associazione declina ogni responsabilità per eventuali disguidi postali.

5) Non è prevista quota di partecipazione per i soci dell’Associazione; per coloro che desiderano partecipare è previsto un contributo di € 30,00 come quota di iscrizione all’Associazione Culturale – Centro Studi “Domus Olistica”. L’importo da versare sulla Postpay numero 5333 1710 9973 0802 (codice IBAN: IT86T3608105138268376568388, intestata a Marina Ameri (per conto di Domus Olistica), permetterà l’iscrizione della durata di un anno, due sedute gratuite tra quelle proposte all’interno della pagina dell’Associazione presente su Facebook, la partecipazione agli eventi organizzati.

6) Nelle serate di Sabato 28 marzo alle ore 21:00 e Venerdì 24 aprile alle ore 21:00 ci sarà la possibilità, per ogni autore partecipante, di recitare la propria opera e condividere un piacevole momento di incontro con gli organizzatori del concorso e gli altri scrittori. Sarà possibile eventualmente far leggere il proprio componimento al microfono dai membri dell’organizzazione.

7) La giuria del Concorso sarà composta da:

Danilo Biffoni: scrittore, poeta, musicista e autore.

Lella Boschini: poetessa e scrittrice.

Anna Maria Grassi: poetessa, scrittrice, sceneggiatrice e produttrice.

Il giudizio espresso dai membri della giuria sarà inappellabile.

8) Sono previsti premi per i primi tre autori classificati ed eventuali premi speciali conferiti dai membri della giuria alle opere meritevoli.

9) La cerimonia di premiazione, salvo diversa segnalazione, si terrà presso la sede dell’Associazione Culturale, Corso Garibaldi, 59 – Chiavari, il giorno Sabato 30 maggio alle ore 18:00. Verranno avvisati gli autori vincitori. I premi non ritirati in occasione della cerimonia verranno spediti a spese dei partecipanti.

10) Ai sensi della Legge 675/96 i dati dei partecipanti saranno utilizzati solo ai fini promozionali. L’esito ufficiale finale del concorso verrà pubblicato sulla pagina di Facebook dell’Associazione ed eventualmente reso noto tramite mezzi radio-stampa-tv. L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione delle norme contenute nel presente regolamento.