Chiavari: angoli da salvare

di Giuseppe Valle

In ogni città, grande o piccola che sia, ci sono zone che richiederebbero un recupero, un restauro per non sparire disintegrandosi sotto il peso degli anni e dell’incuria. Anche Chiavari ha i suoi luoghi da ripristinare: basti pensare alla casetta di vico Argiroffo, che dà niente meno che in piazza dei Pescatori.

Anche in pieno centro c’è un angolo, un po’ defilato, con una piazzetta adibita a posteggio, proprio vicino al Palazzo Comunale, dietro l’Istituto De Ambrosis, con un minuscolo edificio, un tempo adibito a…orinatoio, ebbene sì, serviva e servirebbe anche quello! Oggi questa piccola piazza versa in condizioni non proprio presentabili, anche se qualche stabile è stato o è in via di restauro.