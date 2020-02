Camogli: la scuola in Burkina Faso che porta il nome di Bez

“Renzo Bez, stimato ed amato da tutti coloro che lo hanno conosciuto come studioso di musica antica, come musicista, come insegnante, come uomo che si è sempre dedicato con grande impegno, passione, competenza e modestia al suo lavoro e in particolare ai giovani. Ha lasciato un seme positivo in tutti coloro che lo hanno conosciuto”. Così Silvia Bonuccelli descriveva lo scorso anno il musicista in occasione di un concerto a lui dedicato dopo la prematura morte.

Viveva con la moglie a Camogli attorniato da moltissimi amici, dove, tuttavia, forse a causa della sua innata ritrosia, non erano completamente note le sue capacità, i suoi meriti, i molti riconoscimenti ottenuti.

Intellettuale e musicista Bez godeva di fama internazionale per quanto riguarda la ricerca e di trascrizione da manoscritti e stampe dei secoli XV-XVIII; un’intensa attività concertistica in mezza Europa in veste di direttore e cantante in numerosi ensemble vocali e strumentali; tante altre prestigiose attività illustrate da “Rovigo Musica Antica”.

Il musicista fortemente stimato da colleghi, allievi e pubblico era anche un irriducibile generoso. Grazie all’incontro “fortuito ma non casuale” con una donna africana, Mankenda Kumonidioko (Clementina per gli italiani) diede vita ad una scuola per bambini disabili in Burkina Faso che ancora oggi vive grazie agli amici di Renzo Bez e al ricavato d’un libro, “L’uomo dal cuore bambino” edito da Ultima Spiaggia (esaurito ed ora nuovamente in libreria). Ne è autrice la moglie, l’attrice Silvia Piccollo, che vi racconta la sua storia, la loro storia.