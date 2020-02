Camogli: “BeatlesDay”, concorso letterario “Note Raccontate”

da www.comune.camogli.ge.it

Il 2020 è l’anno della 10ª edizione del BeatlesDayCamogli e anche quest’anno il concorso letterario “Note Raccontate” sarà parte integrante della manifestazione di Camogli. Il Concorso vuole sviluppare e sottolineare il fecondo e inevitabile rapporto che da sempre intercorre tra narrativa e musica; questa trasversalità di linguaggi diventa la nota distintiva e peculiare del concorso. Musica, ritmo, atmosfera, protesta, sentimento e fantasia… quante volte e in quanti modi la musica e il testo di una canzone entrano nella nostra vita quotidiana e interiore!

La 6ª edizione del concorso prende come riferimento la canzone dei Beatles “Let it be” che è il tema identificativo della manifestazione di quest’anno – Beatles Day Camogli 2020 – 10ª edizione.

Bando

Il Comune di Camogli – Assessorato alla Cultura e l’Associazione E.20 indicono la Sesta Edizione del Premio Letterario “Note raccontate” all’interno della manifestazione “Beatles Day 2020 – 10ª edizione”.

Il Premio Letterario è regolamentato dal seguente bando di concorso.

1) Il Premio letterario è in un’unica sezione:

Racconto breve di genere libero avente per tema esclusivamente il testo della canzone che identifica la 10ª edizione della manifestazione “Beatles Day Camogli 2020”. Titolo della canzone: “Let it be”. Il testo integrale della canzone è disponibile allegato al bando

2) L’iscrizione al concorso è gratuita

3) Si potrà partecipare con racconti inediti o che comunque non siano stati selezionati o abbiano conseguito un 1°, 2° o 3° premio in precedenti concorsi letterari

4) Non saranno ammessi a concorrere autori che abbiano già ricevuto un 1°, 2° o 3° premio in 2 (due) precedenti edizioni, anche non consecutive, del concorso “Note raccontate”

5) Si potrà partecipare inviando un unico testo narrativo, munito di titolo, che non dovrà superare le 4 cartelle editoriali (una cartella editoriale corrisponde a ca.1800 battute spazi inclusi – corpo 12)

6) Il partecipante dovrà inviare, o recapitare a mano, un unico plico contenente una busta anonima con il testo che propone al concorso, in n° 1 copia cartacea + un file di testo con estensione. RTF (su supporto CD o USB) e una busta separata con la scheda di partecipazione (allegata al bando), compilata con i propri dati personali entro e non oltre la scadenza del 30 giugno 2020 all’indirizzo: Comune di Camogli, Ufficio Protocollo, via XX Settembre,1- 16032 Camogli.

Il plico sigillato dovrà avere la dicitura “Premio Letterario Note raccontate – 6ª ed. “Let it be”.

In caso di consegna a mezzo del servizio postale, la data di scadenza si riferisce a quella del timbro di spedizione

7) Non saranno accettati testi manoscritti, testi in dialetto o in lingue diverse dall’italiano

8) Non saranno accettate opere che presentino elementi razzisti, denigratori, pornografici, blasfemi o di incitamento alla violenza e a qualsiasi tipo di discriminazione

9) La Commissione di giuria è composta da esponenti del panorama culturale e letterario. Le proposte saranno esaminate valutandone le caratteristiche concettuali ed espressive, in riferimento agli obiettivi individuati dal presente bando

10) Il giudizio della Giuria è definitivo e insindacabile

11) Saranno premiati i primi 3 racconti classificati. I premi consisteranno in:

– Primo premio: targa o coppa, motivazione della giuria + week-end per 2 persone a Camogli;

– Secondo premio: targa o coppa, motivazione della giuria + cena per 2 persone in un Ristorante di Camogli;

– Terzo premio: targa o coppa, motivazione della giuria + aperitivo per 2 persone in un Bar di Camogli.

La Giuria inoltre potrà attribuire Menzioni d’Onore e Segnalazioni a vario titolo quali ulteriori premi

12) La cerimonia di premiazione si terrà a Camogli (in luogo e data che verranno comunicati a tempo debito). A tutti i partecipanti finalisti selezionati verranno fornite con ampio preavviso tutte le indicazioni circa la premiazione

13) I vincitori sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione per ritirare il premio. In caso di impossibilità, la targa/coppa, il voucher omaggio e il diploma potranno essere spediti a casa dietro pagamento delle spese di spedizione

14) Tutti i testi dei vincitori, dei selezionati e dei menzionati a vario titolo potranno essere pubblicati in data da stabilire. Nel caso di pubblicazione delle opere in concorso gli autori non potranno chiedere alcun diritto

15) La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutti gli articoli che compongono il bando. Il materiale inviato non sarà restituito

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al Comune di Camogli, Ufficio Cultura- tel. 0185729030 – fax 0185773504 o all’indirizzo email: note_raccontate@beatlesdaycamogli.com

Scheda di partecipazione, testi e bando completo sono scaricabili su: www.beatlesdaycamogli.com – www.concorsiletterari.it – www.concorsiletterari.net – www.concorsi-letterari.it – www.comune.camogli.ge.it – www.camogliturismo.it