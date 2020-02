A-12: tir dirottati; la voce dei sindaci resta muta (con una eccezione)

Il dirottamento dei Tir sulla viabilità ordinaria sembra debba proseguire ancora per un pezzo: finché viadotti e gallerie non presenteranno più alcun rischio. I veicoli che percorrono Aurelia e centri cittadini costituiscono un problema che non riguarda solo i Comuni sede di svincolo autostradale (Recco, Rapallo, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante). I Tir incontrano la strettoia costituita dalla galleria di Ruta in quel di Camogli; a ‘Santa’ attraversano il centro di San Lorenzo della Costa e c’è il difficile tratto della statale che attraversa Zoagli e incontra la galleria ad unica corsia delle Grazie a Chiavari. O le gallerie di Sant’Anna tra Sestri Levante e Cavi. Insomma, tutti Comuni costieri del Levante sono interessati al problema.

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, anche uso a controllare il territorio di notte, ha capito la portata del problema ed ha chiesto un incontro, subito concesso al prefetto di Genova dottoressa Carmen Perrotta. Probabilmente l’interessamento di tutti i sindaci sarebbe più efficace riguardo: alla scelta dei tratti da chiudere (Recco per alcune notti ha subito i veicoli costretti a uscire sia se diretti a Nord sia a Sud); sugli orari di chiusura non sempre rispettati (con ritardi fino a tre ore). Sulla segnaletica per indicare la via da seguire dall’uscita al nuovo casello per rientrare in autostrada (spesso i navigatori sono ingannevole). E anche Anas dovrebbe fare la sua parte per ciò che riguarda i cantieri. Se il flusso dei Tir va da Chiavari verso Rapoallo, occorre modificare i tempi del semaforo.