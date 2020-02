Turismo: la Regione alla Bit di Milano. E il Tigullio?

La Regione Liguria parteciperà alla Bit di Milano (Fieramilanocity, Padiglione 3 stand nr. C49-G42), la più importante rassegna italiana di proposte e offerte turistiche. Lunedì il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore regionale al turismo Giovanni Berrino e il commissario straordinario di Agenzia In Liguria Pietro Paolo Giampellegrini, illustreranno le strategie messe in campo per invogliare i turisti a soggiornare in Liguria dove l’industria dell’ospitalità è quella che offre le maggiori possibilità di lavoro.

Quanto al tanto sbandierato accordo tra i Comuni costieri del Tigullio, quando avevano partecipato uniti alla Fiera di Rimini, sembra che qualcosa si sia incrinato e che ognuno partecipi per proprio conto alla Bit.