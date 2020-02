“Trattato di Rapallo”: proposta per l’emissione di un francobollo

Dalle associazioni “Gente di Liguria” e “Tigulliana” riceviamo e pubblichiamo

Le associazioni “Gente di Liguria” e “Tigulliana” hanno avanzato stamattina, a mezzo posta certificata “pec”, al Ministro dello Sviluppo Economico, la proposta di emissione di un francobollo commemorativo del “Trattato di Rapallo” del 12 novembre 1920.

Il Prof. Osvaldo Favale (per l’Associazione “Gente di Liguria”) e il Dott. Andrea Delpino (per l’Associazione “Tigulliana”) hanno segnalato, come evento internazionale, la firma dello storico trattato fra il Regno d’Italia e il Regno di Yugoslavia, formatosi dalla fine dell’Impero Austro-Ungarico.

“Quell’evento, – hanno aggiunto i firmatari della proposta, a nome dei due sodalizi – assieme al precedente del 1917 e a quello successivo del 1922, diede vita alla stagione del “Rapallo Geist” ovvero quello spirito di Pace che aleggiò in Europa per una manciata di anni”.