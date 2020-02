Sestri: la sindaca (Pd), il sottosegretario (5 Stelle) e l’Anas

Dal Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 7 febbraio, ha avuto luogo in Comune a Sestri Levante l’incontro fra la Sindaca Valentina Ghio e il sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Roberto Traversi.

Durante l’incontro, la sindaca di Sestri Levante ha esposto al sottosegretario le questioni infrastrutturali emergenti a partire dal ripristino urgente da parte di Autostrade per l’Italia delle barriere fonoassorbenti del tratto autostradale vicino a Santa Margherita di Fossa Lupara recentemente eliminate per ragioni di sicurezza.

La Sindaca ha inoltre espresso preoccupazione per l’eventuale prolungamento dei tempi del cantiere Anas sull’Aurelia chiedendo di fare il punto per accelerare gli interventi. È stato affrontato inoltre il tema dei fondi legati alla progettazione degli interventi migliorativi della viabilità intorno al casello autostradale di Sestri Levante, inserito nel bando del MIT per l’assegnazione della concessione autostradale. La Sindaca ha espresso apprezzamento questo percorso e ribadito la volontà dell’Amministrazione di partecipare al tavolo di confronto per sviluppare gli interventi necessari, insieme agli altri comuni coinvolti sul tema della strada 523.

È stato un incontro proficuo e concreto in cui sono stati trattati anche temi collegati alla prevenzione del dissesto in particolare riguardo al percorso di messa in sicurezza dell’area del torrente Petronio.