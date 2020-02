Sestri: giovani della Lega; incarichi e presidio in via 25 Aprile

Da Nicholas Fadda, Commissario Lega giovani Tigullio-Paradiso riceviamo e pubblichiamo

Ieri sera alla presenza del neo-commissario provinciale della lega giovani Tigullio-Paradiso, Nicholas Fadda, si è tenuta la prima assemblea provinciale del movimento giovanile della Lega.

Il commissario, dopo aver tracciato le linee guida in vista delle regionali, ha conferito i primi incarichi organizzativi:

– Davide Manerba è il nuovo Responsabile organizzativo provinciale; a lui il compito di organizzare gli eventi e le iniziative sul territorio.

– Leonardo Baldineti è il nuovo Responsabile social provinciale; a lui il compito di gestire le piattaforme social del movimento.

– Gabriele Vasirani è il nuovo Responsabile comunicazione provinciale; a lui il compito di relazionarsi con gli organi di stampa e curare la comunicazione del movimento.

Contestualmente sono stati fissati i primi obiettivi del movimento giovanile, che confidiamo possa confermarci alla guida della Regione Liguria.

Oggi, in data 08/02/2020 il movimento giovanile sarà presente con un gazebo a Sestri Levante in via XXV aprile (retro Villa Balbi) dalle ore 15 alle ore 18.

Nicholas Fadda, Commissario Lega Giovani Tigullio-Golfo Paradiso