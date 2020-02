Sestri: “Cedimenti nella strada Loto-San Bernardo”

Da Marco Conti, consigliere Città metropolitana di Genova e capogruppo “Riprenditi Sestri-Sestri Popolare” in Consiglio comunale a Sestri Levante, riceviamo e pubblichiamo

Giornata di sopralluoghi nell’ entroterra di Sestri Levante per il Consigliere metropolitano e comunale Marco Conti. La prima tappa inizia dalla strada che collega le frazioni di Villa Loto e San Bernardo.

“Una via di comunicazione che presenta molteplici carenze manutentive e in più punti preoccupanti segnali di cedimento – commenta preoccupato il Consigliere metropolitano e comunale Marco Conti – purtroppo il dissesto idro-geologico è uno dei mali che affligge le zone interne e la mancanza di investimenti a medio e lungo termine porta a queste situazioni: assenza di regimazione delle acque meteoriche, terreni incolti e boschi abbandonati”.

“in questa zona sono presenti alcune attività agricole e di B&B – prosegue l’esponente popolare – ma le potenzialità sia turistiche che agricole sono fortemente limitate da una politica locale che ha sempre abbandonato a se stesse le frazioni e le zone periferiche salvo intervenire con tapulli”.

“Mi farò carico di portare all’attenzione del Consiglio comunale la situazione, che queste fotografie rappresentano in maniera precisa – conclude il Consigliere Conti – chiederò che si attivino tutti i canali di finanziamento (fondi europei, PSR misura 7.2 e altro) affinché si metta mano una volta per tutte e in maniera definitiva a questa via di collegamento”