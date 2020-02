Recco: “No ai conflitti sul Giorno del Ricordo”

Da Gian Luca Buccilli, capogruppo di “Civica” in Consiglio comunale a Recco, riceviamo e pubblichiamo

Nelle regioni dell’Istria, della Dalmazia, della Venezia Giulia la prima ondata di efferata violenza si scatenò nel 1941.

I crimini commessi dagli ustascia croati e dai miliziani fascisti prima, dai partigiani titini poi, furono la tragica conseguenza di teorie sovraniste, pulsioni xenofobe, intolleranza religiosa, giustizialismo sommario, rivalse sociali.

Dall’autunno del 1943 l’inerzia di questa controversia cambiò, per venire ad assumere gradualmente i contorni di un disegno anessionistico che prevalse nel Trattato di pace siglato a Parigi il 10 febbraio 1947.

L’Italia democratica e repubblicana ha scelto di identificare il proprio destino con quello dell’Europa e di lasciarsi alle spalle ogni forma di revanscismo.

Le ragioni della riconciliazione, dell’unità, della crescuta economica sono del tutto compatibili con quelle della memoria storica.

Anzi, sono ragioni che tutte insieme concorrono a tacitare quelle del pregiudizio razziale, della paura, dell’egoismo, del rancore.

Non dobbiamo dimenticare nulla: sia le sofferenze inflitte alla minoranza slovena negli anni del fascismo e della guerra sia quelle orribili patite dalla comunità italiana (immune da ogni colpa) dell’Istria, del Quarnaro, della Dalmazia.

È di fondamentale importanza non scoprirsi ostaggio di questi drammatici avvenimenti e non far nascere “conflitti da ricordi”.

Italia, Slovenia e Croazia si incontrano oggi nell’Unione Europea e sono chiamate a edificare una casa comune, sempre più rappresentativa delle sue molteplici tradizioni e sempre più saldamente integrata dinanzi alle sfide impegnative del nostro tempo.