RASSEGNA STAMPA. Val d’Aveto. Ex colonia Piaggio all’asta

Oggi, sabato 8 febbraio, auguri a Girolamo. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Santi patroni, per gli arti: Santa Ermelinda (29 ottobre). Parole: barbino (di persona poco capace, gretta o meschina; di cosa fatta male e senza arte; dura a sopportarsi; di una brutta figura).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Val d’Aveto: ex colonia Piaggio all’Asta, si parte da 5 milioni. Commercio: tempo di sbarazzi.

Sestri Levante: strada di Cento Croci, Traversi “Ci sono i soldi per intervenire”. Sestri Levante: viale Roma, il Comune cerca una mediazione. Sestri Levante: la replica di Muzio sull’Asl. Chiavari: iscrizioni in crescita all’Istituto comprensivo 2. Chiavari: invito alla lettura nelle scuole cittadine. Chiavari: un’app per il servizio taxi.

Rapallo: invasione Tir, il sindaco minaccia il blocco dei mezzi pesanti in città. Rapallo: denuncia per spazzatura e lavori abusivo. Rapallo: la storia di Mario e Sabina, titolari della trattoria Mario. Santa Margherita Ligure: le violazioni al codice della strada rendono 12.000 euro.

Camogli: tolto al proprietario il cane che ha morso una migrante; ma c’è voluta una seconda vittima. Golfo Paradiso: il bus totalmente elettrico è realtà.