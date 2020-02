Rapallo: piano straordinario per reggere l’invasione dei Tir (2)

Tratto autostradale Chiavari-Rapallo chiuso almeno tre ore in più rispetto a quanto previsto. Anche questo un sintomo che indica una certa disorganizzazione; anche perché non è la prima mattina che ciò accade. La comunicazione da Autostrade è giunta durante la notte.

Dopo l’incontro di ieri chiesto dal sindaco Carlo Bagnasco col prefetto Carmen Perrotta, disponibilissima alle istanze dei Comuni, rappresentati di “Autostrade spa” cui si è poi aggiunto l’assessore metropolitano Franco Senarega, stanotte il trasferimento dei Tir lungo la via Aurelia da Chiavari (il cui centro non è stato interessato) a Rapallo non ha creato grossi problemi.

Spiega il sindaco: “Per fronteggiare la chiusura dell’uscita autostradale e regolare la viabilità cittadina abbiamo messo in moto un piano del traffico straordinario e fortificato la presenza dei vigili urbani. Ringrazio l’Assessore alla viabilità Franco Parodi per aver prontamente seguito ogni fase del piano e il comandante della polizia urbana Fabio Lanata”.

Va sottolineato però che a mitigare le conseguenze del protrarsi della chiusura della tratta A-12 tra Chiavari-Rapallo è il fatto che oggi è sabato e il traffico cittadino è dimezzato.