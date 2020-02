Rapallo: Elisabetta Ricci candidata alle regionali

Elisabetta Ricci, consigliere comunale di Rapallo al suo secondo mandato, sarà candidata alle prossime elezioni regionali. Lo annuncia radio-urne che specifica che farà parte della lista di Liguria Popolare.

Ricci docente e vicepreside vicario dell’Istituto comprensivo Rapallo-Zoagli, svolge un’attività molto intensa sia per gli incarichi in ambito scolastico e comunale, sia per la partecipazione attiva in diverse associazioni: presidente della “Cipressa”; e ancora dal Panathlon ai Volontari del Soccorso di Sant’Anna.