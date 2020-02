Rapallo: elezioni regionali, test per quelle comunali

Dunque i candidati di Rapallo alle elezioni regionali, al momento, sono cinque. Non ancora ufficializzata quella di Fabio Tosi per i Cinque Stelle. Scontata quella di Alessandro Puggioni per la Lega. Domenico Mimmo Cianci per Toti. Elisabetta Ricci per Liguria Popolare. Un candidato di Forza Italia il cui nome non è stato ancora ufficializzato in attesa, supponiamo, che Giorgio Tasso assuma ufficialmente il ruolo di coordinatore provinciale del partito.

Le candidature costituiscono un primo test in vista delle prossime elezioni comunali, quando il sindaco Carlo Bagnasco non potrà più candidarsi? Se Domenico Cianci otterrà un consenso corale, potrebbe riaffacciarsi la candidatura di Mentore Campodonico? Se Elisabetta Ricci, fosse schiacciata dalle altre candidature del centro-destra, comprometterà la sua carriera politica? Certo il fuoco amico, che inesorabilmente provocherà vittime nel centro-destra, potrebbe portare tensione – supponiamo – anche in giunta.