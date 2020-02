Rapallo: “Concerti Aperitivo” con il Cuarteto Hyperion Guardia Vieja

Dal Maestro Alessandro Magnasco riceviamo e pubblichiamo

Per il XV° anno consecutivo A.Mu.S.A.- Associazione Musicale S. Ambrogio, con il patrocinio e il contributo del Comune di Rapallo, ha organizzato la rassegna di musica classica intitolata “Concerti Aperitivo”, serie di 8 concerti che si effettueranno presso il Teatro delle Clarisse di Rapallo, ogni domenica in orario pomeridiano.

Stagione programmata in modo eterogeneo, i “Concerti Aperitivo” prevedono l’offerta di diverse tipologie di generi musicali in modo da soddisfare le molteplici richieste dell’affezionato pubblico di A.Mu.S.A.: in cartellone sono presenti programmi tipicamente classici proposti da formazioni cameristiche e pianisti solisti di fama internazionale.

La rassegna prenderà appunto il via domenica 9 febbraio (ore 16.00) con uno dei concerti più prestigiosi della rassegna, che vedrà protagonista Cuarteto Hyperion Guardia Vieja, costituito da Roberto Piga – Violino, Bruno Fiorentini – Flauto , Davide D’Ambrosio – Chitarra e Danilo Grandi – Contrabbasso.

Il concerto sarà un omaggio alla grande musica del Tango, dagli albori ad Astor Piazzolla,

G. Matos Rodriguez: La cumparsita

R. Tuegols: Zorro gris

M. Aroztegui: El Cachafaz

A. Troilo: Romance de barrio (vals)

A. Villoldo: El portenito (milonga)

A. Villoldo: El esquinazo (milonga)

A. Villoldo: El torito (milonga)

S. Piana: Milonga del 900 (milonga)

A. Piazzolla: Violentango

A. Piazzolla: Oblivion

A. Piazzolla: Cafè 1930

A. Piazzolla: Night club 1960

A. Piazzolla: Escualo

Il Cuarteto Hyperion Guardia Vieja nasce in seno all’Hyperion ensemble, organico che si dedica al Tango dal 1992 con oltre 1000 concerti in tutta Europa. I principali membri dell’Hyperion ensemble danno vita a questo quartetto con il proposito di esplorare la musica delle prime decadi del Tango, quando il bandoneon ancora non era arrivato nel genere, e gli strumenti fondamentali erano il flauto il violino e la chitarra. I capolavori di autori storici come Villoldo, Matos Rodriguez etc. vengono poi affiancati agli autori dell’ultima generazione, Astor Piazzolla ed altri, in un interessante confronto tra antico e moderno.

L’ingresso ai concerti è a pagamento: € 8,00 (biglietto intero), € 5,00 (soci A.Mu.S.A.); al fine di favorire la cultura musicale fra i giovani, l’entrata è gratuita per i minori di 18 anni. Al termine di ogni concerto verrà offerto nel foyer un aperitivo al pubblico intervenuto. Per informazioni e prenotazioni Tel. 328/4926871 – info@amusa.it oppure visitare il sito www.amusa.it