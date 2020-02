Rapallo: abbandona rifiuti lungo strada, denunciato

La pattuglia della Stazione di Casarza Ligure, a conclusione di accertamenti, ha deferito in stato di libertà per “abbandono/deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi nel suolo e in acque superficiali” un 47 enne di Rapallo, gravato da pregiudizi di polizia. L’uomo, sorpreso alla guida del proprio autocarro che, trasportava rifiuti speciali non pericolosi che poi abbandonava lungo il margine della strada provinciale SP 58, in prossimità del passo della Crocetta, del Comune di Coreglia Ligure.