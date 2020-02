Parco Portofino: belvedere dedicato a Frank Sinatra

Riceviamo e pubblichiamo

Nella settimana della canzone italiana, in omaggio ai 70 anni del Festival di Sanremo e alle pagine più prestigiose della storia della musica, il Parco Naturale di Portofino ricorderà Frank Sinatra, frequentatore assiduo della baia del jet-set internazionale, leggenda della voce e della melodia, intitolando alla sua memoria uno dei più suggestivi punti panoramici dell’area protetta.

“Dal Belvedere situato sulla sommità del Monte di Portofino (Lat. N 44°19’38.90″ Lon. E 9°10’5,98″) è infatti possibile abbracciare, in un solo sguardo, il mare dei golfi Tigullio e Paradiso e l’entroterra, dove si ergono le colline di Lumarzo, che diede i natali alla madre del cantante, Natalina Garaventa”, afferma Paolo Donadoni, Commissario Straordinario dell’Ente Parco e Sindaco di Santa Margherita Ligure.

Interviene il Sindaco di Camogli, Francesco Olivari “Con gioia il Comune di Camogli presta alla memoria di The Voice una piccola ma significativa porzione del proprio territorio, in nome della capacità di comunicare valori ed emozioni trasversali e plurali, come solo la musica riesce a fare, inserendo così un’icona mondiale nei luoghi che ospitano il Festival della Comunicazione”.

Negli anni d’oro della propria carriera, “The Voice” fu un habitué dei locali portofinesi, in un’epoca in cui la celebrità era un fenomeno sostenibile e discreto: è aneddoto ormai noto che gli abitanti del luogo si guardassero bene dall’importunarlo, anche con un semplice sguardo.

Fra le canzoni interpretate da Frank Sinatra vi fu anche una cover di “Moon River”, composta da Johnny Mercer e Henry Mancini nel 1961 e parte della colonna sonora del film “Colazione da Tiffany” con Audrey Hepburn. “Saranno proprio i versi di una delle strofe più romantiche e commoventi del brano”, dice Matteo Viacava, Sindaco di Portofino, “che recita Two drifters off to see the world, there’s such a lot of world to see (Due vagabondi fuori per vedere il mondo, c’è tanto del mondo da vedere) a venire incisi sulla targa del Belvedere, a perenne ricordo di uno dei più grandi miti della musica”.

Visto dall’alto, il porticciolo più esclusivo del mondo è come un grande occhio blu fra palpebre verdi di vegetazione: dal Paradiso dei cieli, “Ol’ Blue Eyes” – come era anche soprannominato Frank – potrà d’ora in poi riconoscere una parte in più di se stesso a Portofino.

Il Direttore dell’Ente Parco Federico Marenco ha raggiunto telefonicamente Marco Zeffirino negli Stati Uniti ospite del produttore cinematografico Giulio Nasso, che lo ha invitato al concerto di Andrea Bocelli in programma il 10 febbraio all’Opera di New York.

Commenta il Direttore di Portofino: “Ho ritenuto particolarmente importante coinvolgere Marco e Paola Zeffirino in questa operazione di memoria collettiva, ricorrendo proprio al legame che Sinatra aveva

con i sapori della tradizione ligure, tanto da spingerlo a non farsi mancare il suo pesto preferito, che gli veniva recapitato dalla Famiglia Zeffirino per via aerea, con il rigore e il calore di una vera e propria ‘diplomazia ligure del gusto’ “.

Alla proposta del Direttore Marenco di partecipare alla celebrazione di The Voice, Zeffirino commenta: “E’ con immenso piacere che io e la mia famiglia partecipiamo a questa celebrazione, che suggella la memoria di un uomo e di un artista che con la sua voce ha portato in tutto il mondo anche le proprie origini liguri. L’incontro con Frank Sinatra è per tutti in famiglia un ricordo ancora nitido, la sua semplicità ci ha conquistato, come noi lo abbiamo ammaliato con la nostra cucina, ma soprattutto con il nostro pesto che tanto gli ricordava le sue origini. Non possiamo che condividere con piacere questa iniziativa, che vuole incastonare il ricordo di The Voice, voce ineguagliabile, su una collina fra le più magiche del mondo… Quale luogo migliore”.