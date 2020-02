Le ricette di Renzo Bagnasco: minestra di castagne grassa

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricetta

Minestra di castagne grassa

Ingredienti: 250 gr di castagne secche rinvenute in acqua dalla sera prima, 800 gr di parti non nobili di suino (orecchio, zampino, costine, tagli da stufato, ecc.), 4 fette di pane casereccio, 2 carote, 1 bella cipolla, 2 gambi di sedano, 2 cucchiai di olio evo, aglio e sale.

Esecuzione: lessare, partendo dall’acqua fredda, la carne in tanta acqua da poter poi contenere anche le castagne e, dopo due ore, unirvele; salare appena. Intanto preparare un soffritto con l’olio, la cipolla finemente affettata, carote, aglio e sedano tagliato a tocchetti e, appena pronto, versarlo nel brodo e cuocere per 15’. Una volta freddato, schiumarlo del grasso nel frattempo formatosi e, prima di servirlo, riscaldarlo a che i sapori si amalgamino. Si serve calda in piatti sul cui fondo si metterà una fetta di pane tostato, meglio se insaporito strofinandogli dell’aglio.

E’ una minestra della Valle Scrivia che si faceva nei giorni in cui si macellava il maiale Si sfruttavano le parti rimaste, dopo aver confezionato pure le “mostardelle” (Casella), l’ultimo insaccato che recuperava le parti scadenti del suino non idonee a produrre salami da conservare. Si pensi che ai tempi il pane era già un lusso; non parliamo poi dell’olio che oggi suggeriamo, un tempo impensabile: bastava tutto quel grasso.