Lavagna: droga, arrestato padre; denunciato il figlio

Nel tardo pomeriggio, a Lavagna, i Carabinieri di Chiavari, dopo una perquisizione nell’abitazione di 42 enne gravato da pregiudizi di polizia, abitante in quella cittadina, rinvenivano e sequestravano kg.2 di “marijuana”, parte della quale già suddivisa in dosi. Durante l’ispezione nell’appartamento, il figlio minore dell’uomo, tentava di disfarsi di parte della droga, lanciandola dal balcone, ma prontamente recuperata dai militari operanti, che, avevano “cinturato” l’abitazione. Pertanto, B.B. è stato tratto in arresto per “detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope”, mentre il minore è stato deferito in stato di libertà. Droga recuperata e restituita. L’uomo, dopo le formalità è stato associato presso il carcere di Ge-Marassi.