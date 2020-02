Chiavari: gatto smarrito, si cercano i proprietari

Dall’Associazione Ayusya riceviamo e pubblichiamo

Trovata/o giovedì in Chiavari zona viale delle palme. Molto spaventata/o, età presunta 5/6 mesi, collarino rosso con campanellino, non sembrerebbe microchippato.

E’ certamente il gatto di qualcuno che lo ha smarrito, però non si hanno appelli di smarrimenti. Non apprezza la presenza dei suoi simili. Colore nero screziato. (si suggerisce agli umani che detengono gatti di evitare di apporre il campanellino al collarino e, meglio ancora, di evitare di mettere il collare: il campanellino innervosisce i felini che non sono vacche ed il collare può essere causa di incidenti anche mortali sia in casa che fuori). Per info: 3491594899