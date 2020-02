A-12: “Riposizionate le barriere fonoassorbenti”

Dai sottoindicati firmatari riceviamo e pubblichiamo

Con la presente noi sottoscritti consiglieri comunali della Lega Tigullio, viste le numerose richieste che ci sono prevenute, chiediamo tramite questa lettera aperta che i rappresentanti del Governo (Ministero delle Infrastrutture) e/o i dirigenti delle società Autostrade diano urgentemente una risposta in merito alle tempistiche del riposizionamento dei pannelli fonoassorbenti.

Le vecchie pannellature erano state installate a seguito di richieste dei cittadini che risiedono in zone limitrofe alle carreggiate autostradali e il rumore in quelle zone supera sicuramente i valori previsti dalle normative.

Ad oggi sono passati diversi giorni da quando sono state smontate per ragioni di sicurezza, ma nessuno ha comunicato quando saranno installate le nuove barriere.

Inoltre cogliamo l’occasione per ricordare che a nostro avviso i nuovi pannelli dovrebbero avere caratteristiche diverse, meno impattanti (possibilmente in vetro trasparente) e che vi sono ancora diverse zone dove le pannellature non erano mai state installate. Riteniamo che, in questo momento particolare, dove le società autostradali sono in difficoltà nei confronti dei cittadini per i disagi che stanno provocando (code interminabili per lavori, a volte con tratti chiusi senza operai al lavoro) sarebbe opportuno un loro impegno per risolvere anche questa problematica.

Sandro Garibaldi, consigliere comunale Chiavari

Fabio Proietto, consigliere comunale Rapallo deleghe frazioni, demanio e ambiente

Piazze Stefano, consigliere comunale con delega vigilanza e sicurezza comune Lavagna

Laura Mastrangelo, consigliere comunale Rapallo con incarico alla pubblica istruzione

Paolo Smeraldi, consigliere comunale e capogruppo Sestri Levante



Albino Armanino, consigliere comunale e commissario sezione comprensoriale Sestri Levante

Ravettino Enrico, consigliere comunale Moneglia con delega frazioni ponente

Elisa Vinzoni, assessore alla scuola, servizi sociali, eventi, sport e trasporti Comune Moneglia

Maurizio Malerba, consigliere comunale Rapallo delegato parchi e cimiteri

Franco Parodi, assessore Comune Rapallo

Angelo Garbarino, assessore ambiente Comune Carasco

Simone Sanguineti, consigliere comunale Comune Ne con delega a politiche giovanili

Luigi De Vincenzi, presidente consiglio Comunale consigliere con delega servizi scolastici, agricoltura, caccia e pesca

Andrea Rossi, consigliere Comune Cogorno e consigliere Città Metropolitana