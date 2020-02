A-12: il tratto Chiavari-Rapallo resta chiuso fino alle 10; code

Il tratto autostradale Chiavari-Rapallo resta chiuso fino alle 9 di questa mattina, come è scritto sul sito di Autostrade, ma più probabilmente fino alle 10. “Autostrade” lo ha comunicato solo in nottata senza dare ai Comuni interessati la posibilità di organizzarsi.

Nello stesso tempo si verificano code in A-12 da Lavagna a Chiavari a causa dei veicoli obbligati ad uscire e percorrere la via Aurelia. Qui diversi semafori e sensi unici alternati come alle Grazie, fino a Rapallo dove i veicoli percorrono il centro fino allo svincolo e proseguire la marcia verso il Nord.