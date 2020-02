Sori: il “Giorno del Ricordo” domani a teatro

Dal Comune di Sori riceviamo e pubblichiamo

Giorno del ricordo 2020, Sori ricorda le tragiche vicende degli Italiani in Istria, delle Foibe e di n periodo oscuro della nostra storia con una giornata ricca di racconti e di emozioni.

Il Giorno del ricordo è la solennità celebrata il 10 di febbraio che, istituita con la legge 30 marzo 2004/92, vuole «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale».

L’amministrazione Reffo ha organizzato una giornata intera per ricordare ed onorare questa solenne ricorrenza. Per tutta la giornata di sabato 8 febbraio, al teatro di Sori, si ricorderà questa tragedia Italiana attraverso storie, racconti ed un film di chi quegli anni e quei fatti li ha vissuti.

Si inizierà sabato mattina alle 9.30 quando il suono della tromba squarcerà il silenzio onorando il ricordo di chi ha trovato tragica fine nelle Foibe. Il Sindaco Mario Reffo depositerà una corona sul ponte di Sori dedicato alle vittime delle Foibe.

In silenzio poi il Sindaco si recherà al teatro comunale di Sori dove proseguirà la mattinata con il “racconto de” dove attraverso la narrazione piena di pathos di chi quella storia l’ha vissuta potremmo ascoltare le testimonianze del dottor Rodolfo Decleva ci parlerà delle ragioni storiche dalle quali derivarono la perdita della Venezia Giulia, di Zara, l’esodo di 350mila Italiani e le atrocità che vi furono commesse in quella regione.

Il dottor Decleva è un profugo fiumano che da oltre 30 anni risiede a Sori, già vice segretario della camera di commercio di Genova e direttore del centro regionale ligure per il commercio estero è stato recentemente insignito del titolo di “Fiumano Illustre nel Mondo” dall’associazione dei Fiumani.

A seguire “Nata in Istria”, la vera storia dell’esodo di una famiglia visto con gli occhi di una bambina, che ora, dopo molti decenni, racconta: “Sarà una narrazione molto coinvolgente delle vicende vissute dalla mia famiglia durante il regime di Tito e la fuga, il tutto documentato con fotografie originali e documenti dell’epoca, con precisi riferimenti storici attraverso i quali gli spettatori avranno modo di approfondire tutta la vicenda purtroppo fino ad oggi quasi sconosciuta – spiega Antonella Benvenuti, discendente diretta di esuli da Fiume -. La storia, quella vera, può essere raccontata solo da chi l’ha realmente vissuta, soprattutto se vissuta da una bambina”.

Nel pomeriggio, alle 14, ci sarà la visione gratuita del film “Red Land – Rosso Istria” il film del 2018 di Maximiliano Hermando Bruno che racconta la storia quando dopo l’armistizio dell’8 Settembre 1943, le popolazioni istriane, dalmate, giuliane e fiumane vengono prese di mira dai partigiani titini affamati di vendetta. Tra le vittime la giovane Norma Cossetto, figlia di un funzionario fascista.

“Tengo molto a questa giornata, come ho tenuto molto a quella del 27 gennaio in cui ci dobbiamo ricordare dell’orrore dell’olocausto, della Shoah – commenta il Sindaco Reffo – soprattutto oggi quando ben il 15% degli Italiani pensano che siano menzogne e falsità e sinceramente vorrei che così fosse e che i 6 milioni di Ebrei sterminati fossero finzione, ma così non è. Così come non è finzione la tragedia del popolo Italiano dell’Istria che in massa è stato massacrato dai partigiani di Tito in una pagina tanto orribile quanto taciuta da una parte dell’intellighenzia del nostro Paese. Oggi abbiamo bisogno di ricordare per onorare i morti, ricordare gli orrori, ma soprattutto per non commetterli più”.

Tutti gli eventi sono gratuiti.