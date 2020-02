‘Santa’: l’amore per il Creato spiegato ai ragazzi

Dalla segreteria di “Casa monsignor Solimano” – Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Entra nel vivo il progetto “I Care: nature is speaking”, organizzato per i ragazzi di S. Margherita Ligure dalle Parrocchie cittadine e dal locale Istituto Comprensivo, con il Patrocinio del Comune di S. Margherita Ligure. Quest’anno si è messo a tema il rispetto e l’amore per il creato, seguendo anche le linee tracciate qualche anno fa da Papa Francesco nella sua enciclica.

Venerdì 7 febbraio nell’Auditorium “Santa Margherita”, in Via della Vittoria 1c, viene proposto un evento non tanto per i ragazzi, ma per i loro genitori e per tutta la cittadinanza in generale: dalle ore 21 Marina Marcolini e padre Ermes Ronchi daranno voce all’amore per la nostra “casa comune”, nell’incontro intitolato con i famosi versi scritti da Frate Francesco: “Laudato sì, mi Signore, per sora nostra madre Terra”. Padre Ermes Ronchi è un teologo noto anche al di fuori del mondo cattolico per i suoi libri sempre molto letti e per aver condotto la rubrica “Le ragioni della Speranza” all’interno del programma di Rai Uno “A Sua Immagine”.

Marina Marcolini, docente di lettere, è scrittrice di grande successo, autrice di pubblicazioni che trattano prettamente tematiche religiose. Insieme daranno vita ad un evento unico e di grande interesse. Durante questo incontro i ragazzi potranno invece passare un tempo di convivenza nei vicini locali di Casa mons. Solimano, dove ha sede l’Oratorio Interparrocchiale “Pozzo di Sicar”, dove potranno mangiare e assistere ad un film a tema ambientale. Nel progetto “I Care” è inserito anche un concorso per elaborati, a cui partecipano gli alunni delle ultime due classi delle elementari e quelli della scuola media dell’Istituto Comprensivo di S. Margherita Ligure.

Il progetto proseguirà anche a marzo con un incontro importante: protagonista sarà il sacerdote che ha denunciato il triste fenomeno della “terra dei fuochi”, don Maurizio Patriciello che darà voce al grido di una terra ferita; assieme a lui sono state invitate anche le “mamme della terra dei fuochi”, un gruppo di genitori che, sfidando anche la criminalità organizzata, si sta battendo per il futuro dei loro figli in quel territorio. Questo appuntamento è fissato per sabato 6 marzo sempre all’Auditorium “Santa Margherita”, con inizio alle ore 21.