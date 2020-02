Ruta: piazza Gaggini, nuovo impianto di illuminazione artistica

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Con la messa in funzione, questa sera, del nuovo impianto di illuminazione artistica degli alberi di piazza Gaggini a cura dell’impresa Alessandro Antola, sono definitivamente ultimati i lavori di riqualificazione, compiuti nel rispetto delle caratteristiche originarie della piazza. Gli alberi della piazza saranno illuminati da una serie di proiettori a led, a luce e colore variabile, programmabile in base alle esigenze: in occasione delle manifestazioni che Camogli dedica a San Valentino, la prossima settimana le luci saranno di colore rosso.

Le panchine sono state abbellite dalla ditta Boiserie di Avegno; migliorie estetiche anche al chiosco, e ripristino dell’impianto di illuminazione e della bacheca al suo interno. Installati anche nuovi elementi di arredo urbano, paletti dissuasori, a miglior protezione della piazza, un cestino per la raccolta differenziata.