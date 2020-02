Recco: tradizioni locali, report sul primo semestre dell’amministrazione

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Prosegue con l’attività dell’assessorato alle tradizioni locali, guidato da Francesca Aprile, il report sulle misure attuate dalla giunta Gandolfo nei primi sei mesi di lavoro.

Nell’ambito delle attività di coordinamento e supporto alle diverse feste patronali, l’Amministrazione si è mossa per consolidare e sviluppare lo svolgimento delle celebrazioni soprattutto in tema di safe security. In particolare, la Festa di San Giovanni Battista ha visto rinascere le antiche tradizioni quali il falò e lo spettacolo pirotecnico dei due comitati, che ha richiesto importanti innovazioni in termini di sicurezza.

La Festa Patronale dell’8 settembre ha visto un perfezionamento dei sistemi di sicurezza, gestiti anche attraverso l’apertura straordinaria del C.o.c (Centro Operativo Comunale), rivelatasi poi preziosa per via dello stato di allerta arancione. L’attento coordinamento e la indispensabile collaborazione del Santuario, della Confraternita e dei 7 Quartieri ha consentito di portare a compimento la Festa con qualche variante rispetto al programma, nonostante le avverse condizioni meteo.Sul fronte delle novità organizzative si è consolidato e ulteriormente strutturato il Comitato Festeggiamenti dell’8 Settembre, con la nomina a nuovo coordinatore dell’ex sindaco Dario Capurro.

E’ stato costituito il Comitato per il gemellaggio Recco – Ponte di Legno, con presidente Maria Pia Razeto, nato con l’obiettivo di rafforzare i legami tra le due comunità.

Sono stati presi i primi contatti per avviare uno scambio culturale con la città di Carloforte.