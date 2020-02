Giardinieri al lavoro a Recco in via Garibaldi per un pino situato in zona Punta Sant’Anna, nei pressi dell’albergo Elena. Il monitoraggio degli alberi e le opportune potature, o tagli, sono imposti anche da motivi di sicurezza. Sempre più frequenti, in caso di vento o pioggia, il crollo di rami o alberi malati.