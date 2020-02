Paolo Rossi è un fotografo noto in Italia per la sua grande passione per i lupi e per le bellissime immagini che è riuscito a catturare dopo lunghi e pazienti appostamenti. E’ autore dei libri “Lupi estremi” e “Incivili”.

Sarà alla sala polivalente di Recco venerdì 21 febbraio alle 21 grazie ad un’iniziativa del Gruppo Agesci, patrocinata da Comune e Pro Loco. Titolo dell’incontro “Il lupo è tornato – impariamo a conoscerlo”.