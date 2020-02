RASSEGNA STAMPA. ‘Santa’: Avis, raccolta record di sangue

Oggi, venerdì 7 febbraio, auguri a Teodoro. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Santi protettori, per chi soffre di angina pectoris: San Biagio (3 febbraio). Parole: cenobio (comunità di religiosi, monastero).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Santa Margherita Ligure: record Avis, raccolte più di 1000 sacche di sangue.

Sestri Levante: cauta estensione dell’imposta di soggiorno (Commento. Gli aumenti non freneranno certo gli arrivi di turisti e la comunità disporrà di maggiori risorse; un avvicinamento al Tigullio occidentale). A-12. via a nuove chiusure. Sestri Levante: “Timori per i posti di lavoro alla Iml”. Sestri Levante: l’ingegno di un sestrese nello spot della Liguria per Sanremo. Sestri Levante: il robot del Natta Deambrosis alla First Lego League di Reggio. Lavagna: arrestato spacciatore di cocaina. Cogorno: cento anni fa nasceva don Nando Negri. Chiavari: folla all’incontro Gozzi-Calenda. Chiavari: commissione urbanistica, revoca per Giovanni Giardini. Chiavari: “Calata Ovest”, via libera alla nuova sede. Chiavari: al Luzzati giornata degli alberi.

Rapallo: Cinque Stelle, raccolta firme contro i privati in ospedale. Rapallo: coronavirus, “Non bisogna avere paura”. Santa Margherita Ligure: torna il cimento invernale. Santa Margherita Ligure: Roberto Gnocchi lascia i Pii Istituti dopo 20 anni. Santa Margherita Ligure: studenti rubano patatine, denunciati.

Recco: scorribanda di cinghiali. Recco: la cena di Zucchero da “Lino” (Commento. Rimpatriata del cantante che conosce la zona come le sue tasche: ha fatto gavetta per otto anni nell’orchestrina che suonava al P-4 , discoteca di Avegno). Recco: sede della società di pallanuoto sul lungo torrente, nell’ex Sideco. Recco: i lavori alla piscina di Punta Sant’Anna.

====