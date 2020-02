Rapallo: squadre speciali, strada per strada; per aggiustarle

Stamattina la giunta di Rapallo ha deciso uno stanziamento di fondi per riparare le buche che inevitabilmente traffico ed eventi atmosferici procurano nell’asfalto. L’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio però ha deciso una particolare organizzazione del lavoro.

Una squadra con tutti gli operai a disposizione girerà strada per strada del centro. Per eseguire tutti i lavori che necessitano in quella via. Le buche nell’asfalto, la piastrella saltata via dal marciapiedi; il paletto storto; quant’altro sarà necessario riparare. Un modo diverso e non dispersivo per risolvere la piccola manutenzione di ogni strada.