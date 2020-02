Rapallo: invasione Tir, possibili ordinanze contro i bilici (2)’

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo



Situazione viadotti autostradali e chiusura del traffico autostradale nel tratto Rapallo-Chiavari in orario notturno. Questi, i temi in oggetto della riunione del COV, Comitato Operativo per la Viabilità, convocato per questa mattina dalla Prefettura di Genova su istanza del sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, riguardo i disagi alla viabilità ordinaria dovuto alle reiterate chiusure di tratti della A12 in programma in questo periodo causa lavori. Al vertice in prefettura erano presenti, tra gli altri, i rappresentanti delle istituzioni liguri e genovesi, di Anas e di Società Autostrade per l’Italia I tronco.

«Ho voluto fortemente questa riunione e ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto e il Vice Prefetto per aver tempestivamente accolto la mia richiesta – sottolinea il sindaco Carlo Bagnasco – Società Autostrade si è resa disponibile ad un dialogo a fronte della situazione di criticità che si è venuta a creare e che si protrarrà per il prossimo periodo. Comprendo a mia volta quanto hanno spiegato gli esponenti di Autostrade, soprattutto riguardo la necessità e le tempistiche degli interventi straordinari. Tuttavia, visto il periodo molto complesso che va a profilarsi e non solo per Rapallo, ho chiesto la predisposizione di un piano di emergenza della viabilità. In estrema ratio, il Comune potrà ricorrere all’emissione di ordinanze per vietare il transito nel centro abitato di bilici o altri mezzi pesanti di grandi dimensioni».