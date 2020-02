Pieve Ligure: è festa con la Sagra della Mimosa

di Anna Castagnola

Fiocchi e palloncini gialli lungo la strada che porta a Pieve Alta: si festeggia infatti domenica 9 febbraio la Sagra della Mimosa, giunta quest’anno alla sua 63esima edizione.

Tante le attività organizzate per la giornata: tra queste la “Corsa in Giallo”, 9 km di corsa non competitiva lungo i sentieri della zona, l’allestimento di stand gastronomici di prodotti tipici locali e la premiazione della gara di cucina “La Casseruola Gialla”. Nel corso della giornata saranno inoltre distribuiti gratuitamente tralci di mimosa.

Momento clou della giornata sarà la sfilata dei bellissimi carri addobbati con il fiore protagonista della festa che, da Pieve Bassa, risaliranno Via Roma, fino a Piazza San Michele. Al termine si terrà la premiazione dei carri e uno spettacolo a tema medievale.

Quella dei carri è una tradizione che ha mantenuto negli anni il suo carattere artigianale: le strutture in legno, addobbate con i fiori freschi il sabato prima della festa, vengono realizzate in quasi un mese di lavoro da gruppi di volontari di ogni età nei Comuni non solo di Pieve Ligure, ma anche di Sori e, per la prima volta quest’anno, Ne.