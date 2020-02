Lavagna: lancia portaombrelli contro vetrata dell’ospedale

Nei giorni scorsi, uno sconosciuto, mentre si trovava all’interno del “triage” dell’ospedale di Lavagna, a seguito di un dissidio scaturito per motivi riguardanti l’attesa per una visita, lanciava un porta ombrelli contro la vetrata del banco, incrinandola. Pertanto, poco dopo, giungeva sul posto un equipaggio della Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sestri Levante, che, dopo aver identificato in R.T. 48 enne di Chiavari, gravato da pregiudizi di polizia, lo deferiva in stato di libertà per “danneggiamento”.