‘Giorno del Ricordo’, premiato Piero Tarticchio

Si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri, presso la libreria San Paolo di Genova, la cerimonia di consegna del premio “Ernesto Bruno Valenziano” 2020, promosso come ogni anno dalla delegazione ligure dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD) in occasione del Giorno del Ricordo. Il riconoscimento è stato conferito allo scrittore Piero Tarticchio, esule istriano e memoria storica della tragedia delle foibe e dell’esodo, per la sua preziosa testimonianza, per l’incessante impegno di giornalista, grafico, pittore e conferenziere. A consegnare la targa Claudio Muzio, consigliere regionale segretario dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa della Liguria e capogruppo di Forza Italia. Sono intervenuti durante la cerimonia, oltre a Tarticchio e Muzio, Luca Valenziano, figlio di Ernesto Bruno e responsabile della libreria e, per l’ANVGD, Giorgio Traverso e Fulvio Mohoratz, delegato per la Liguria della presidenza nazionale dell’associazione. Presenti anche il prof. Claudio Eva e Fabio Nardi, membro della Commissione giudicatrice del concorso sul tema delle foibe e dell’esodo promosso dal Consiglio Regionale.

“E’ stato per me un grande onore poter consegnare la targa del premio Ernesto Bruno Valenziano”, dichiara Muzio. “Ringrazio di cuore gli amici dell’ANVGD, che mi hanno permesso in questi anni di conoscere meglio una storia, quella delle foibe e dell’esoso degli italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia, che prima conoscevo solo superficialmente. Ascoltare dalla voce di Piero Tarticchio il racconto di quegli eventi commuove e rende drammaticamente presenti i volti e le storie degli italiani che si trovarono a vivere quella tragedia e che abbiamo il dovere di portare dentro di noi e di ricordare pubblicamente in una prospettiva di verità storica. A tal fine – conclude – ho presentato in questi anni in Consiglio Regionale diverse iniziative, l’ultima delle quali verrà discussa prossimamente, finalizzata a sollecitare l’apposizione sul gonfalone dell’ultima amministrazione italiana della città di Zara la Medaglia d’Oro al Valore Militare assegnata il 21 settembre 2001 con motu proprio dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, ma mai effettivamente consegnata”.

Il premio “Ernesto Bruno Valenziano” è intitolato al politico genovese del Partito Liberale prima e di Forza Italia poi, prematuramente scomparso nel 2003 e tenacemente impegnato a favore della giustizia per i Giuliani e i Dalmati, sia in funzione del recupero della verità storica e del dovuto omaggio alle vittime dell’efferata violenza titina, sia in funzione della difesa dei diritti degli esuli, fino all’ideazione di quella che sarebbe diventata la legge regionale 29/2004 (“Attività della Regione Liguria per l’affermazione dei valori della memoria del martirio e dell’esodo dei Giuliani e Dalmati”). Nel corso degli anni il premio è stato conferito a personaggi quali Lucio Toth, Giovanni Radossi, Simone Cristicchi e tanti altri.