Deiva: appuntamento con la scrittrice Laura Fogliati

Sabato 8 febbraio alle ore 17.00, presso l’Aula del Consiglio Comunale di Deiva Marina, appuntamento con la scrittrice Laura Fogliati che si racconterà ai lettori attraverso le sue opere.Sono numerosi i riconoscimenti chele opere di questa autrice deivese hanno riscosso negli anni: apprezzati dai ragazzi e dagli adulti per la scelta dei temi affrontati e per la profonda delicatezza con cui vengono sviluppati a misura dei lettori; questa caratteristica dell’autrice denota una notevole capacità di comprensione del mondo dell’adolescenza.

Laura ha scritto: Oltre le Nuvole –Martina e il paese dell’Arcobaleno ( Panesi Edizioni,2016); Il Chiosco di Diana ( Panesi Edizioni, 2018); Storia di un’amicizia coraggiosa (Panesi Edizioni, 2019).

La sua ultima opera è una raccolta di poesie, dedicate all’amore per la vita: Tu sei la Danza (Amazon 2019). Emerge, in questo libro, il profilo di un’autrice che riesce a spaziare in diversi campi della letteratura con un risultato di tutto rispetto.

L’Assessore Giovanna Passano ed il Consigliere Mirseda Reci sono onorate di avere la possibilità di dialogare con l’autrice, in questo evento a lei dedicato e che,per la prima volta, si racconta ai suoi concittadini.