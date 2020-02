Cicagna: Coordinamento Parco nazionale, incontro e programma 2020

Da Antonio Leverone, per il Coordinamento per il Parco Nazionale dei Golfi Paradiso e Tigullio e Fontanabuona riceviamo e pubblichiamo

Il Coordinamento per il Parco Nazionale dei Golfi Paradiso e Tigullio e Fontanabuona promuove un incontro con i giovani della Fontanabuona che si terrà venerdì 14 febbraio alle 9.30 presso il Teatro di Cicagna.

A Direzioni Istituti Comprensivi e istituti superiori dei Comuni di: Bargagli, Lumarzo, Uscio, Tribogna, Cicagna, Coreglia Ligure, San Colombano Certenoli.

Bogliasco, Pieve Ligure, Sori, Recco, Camogli, Avegno, Uscio, Santa Margherita Ligure, Portofino.

Rapallo, Chiavari, Leivi, Lavagna, Sestri Levante.

Organizzazione di un incontro con le scuole e istituti della Fontanabuona in merito all’istituzione del Parco Nazionale da parte del Ministero Ambiente. Cicagna 14.2.2020 e programmazione a seguire.

Il nostro Coordinamento costituitosi nel Gennaio del 2019 composto dalla maggior parte delle Associazioni ambientaliste della regione e nazionali, Associazioni escursionistiche, Università di Genova, Associazioni di categoria, singole Cittadine e Cittadini, dopo un anno di attività informativa nei confronti dei comuni dell’area indicata da Istituto Superiore Per la Ricerca Ambientale (I.s.p.r.a.) ha organizzato un primo incontro con gli studenti delle scuole della Fontanabuona, con la prospettiva di ripetere l’iniziativa con gli istituti presenti nella fascia costiera di ponente e di levante rispetto al Parco Regionale.

L’iniziativa è dettata dal fatto che il progetto del Ministero mette a disposizione delle comunità del comprensorio territoriale

considerato, una grande opportunità di confronto e collaborazione per conseguire obiettivi di tutela e recupero territoriale,

conservazione della biodiversità ancora presente, valorizzazione delle risorse imprenditoriali sostenibili, escursionistiche, di

accoglienza e ristorazione, occasione di studio e ricerca nell’ambito di tutti gli aspetti della gestione di un grande Parco. Un Parco molto particolare, come l’insieme di un arco di terra con di fronte i Parco internazionale dei cetacei “Pelagos”, con una Area Marina protetta lungo le coste del Promontorio di Portofino. Una Fascia costiera caratterizzata da una intensa urbanizzazione da Genova a Punta Manara, la Valle di Recco e la porzione di Val Fontanabuona da fondo valle allo spartiacque verso il mare. Antichi borghi, moderne cittadine, aree naturali incontaminate, storia, cultura, tradizioni, eccellenze di ristorazione, paesaggi da scoprire.

L’immobilità delle istituzioni, l’inconsistenza del confronto politico ci sollecitano l’opportunità di confrontarci con i giovani, prima della Fontanabuona e successivamente con quelli della fascia costiera per comprendere noi, quali azioni e proposte da presentare al Ministero per procedere a definire, con i comuni interessati, i confini del futuro parco Nazionale.

In Buona sostanza un grande Parco di interesse Europeo e non solo, che in particolare le nuove generazioni potranno sostenere, sviluppare, partecipare alla gestione e lasciarlo in eredità.

All’incontro in Fontanabuona seguirà quindi, una seconda iniziativa con gli istituti della fascia costiera di Ponente, rispetto al promontorio di Portofino e uno a levante dello stesso da svolgersi nel mese di marzo/ aprile p.v. per concludere con un incontro di tutti i comuni interessati e istituzioni, propedeutico a un appuntamento con il Ministero, nel mese di aprile/

maggio p.v.

Tutti le Signore e i Signori sindaco dei 22 comuni inseriti nel progetto ministeriale compresa la Città Metropolitana sono e saranno invitati alle diverse iniziative.