Chiavari: ricettazione e ubriachezza: agli arresti

A Chiavari, la pattuglia della locale Stazione, ha proceduto all’arresto di un leccese di 64 anni, gravato da pregiudizi di polizia, abitante in quel Comune, poiché aveva in pendenza un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale di questo Capoluogo, poiché responsabile dei reati di “ricettazione e guida in stato di ebbrezza”, deve scontare una pena detentiva di 2 anni e 6 mesi di reclusione. L’uomo, dopo le formalità è stato accompagnato presso la sua abitazione, dove, sconterà la detenzione agli arresti domiciliari.