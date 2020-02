Casarza: compra su internet, paga e aspetta invano

Un sardo di 41 anni, aveva messo in vendita su un sito internet specializzato una scheda video per pc, per la somma di 350 euro. L’uomo, contattato da un 39 enne di Casarza Ligure, per l’acquisto dell’oggetto posto in vendita, dopo aver ricevuto o la somma di denaro richiesta, ometteva di consegnare quanto acquistato. Pertanto, dopo aver sporta una denuncia querela presso la Stazione Carabinieri di Casarza Ligure, dopo gli accertamenti, identificato in F.C. è stato deferito in stato di libertà per “truffa”.