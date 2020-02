Il Comune di Carasco mette in vendita un terreno in località Comorga, situato in fregio a via Conturli. Si tratta di 540 metri quadrati di cui 110 attualmente occupati dalla viabilità comunale. Importo a base di gara 5.000 euro, valore stimato dall’ufficio tecnico comunale. Le offerte saranno esaminate venerdì 28 febbraio alle ore 11.30. Il bando è pubblicato integralmente sull’albo pretorio del Comune.