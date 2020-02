Camogli: alterazione dei luoghi, segnalati i due responsabili

Dalla stazione Carabinieri forestali Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Nell’ambito di attività di contrasto e controlli in materia urbanistico edilizia, con particolare attenzione alle aree tutelate, i Carabinieri Forestali del Comando Stazione di Rapallo, hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria le attività di accertamento.

A Camogli i proprietari di un terreno situato in area tutelata, il titolare di un’impresa edile ed un professionista, sono stati segnalati per aver eseguito lavori in assenza di autorizzazione per la realizzazione di un piazzale ed aver alterato lo stato dei luoghi. Per questi fatti, il Comune di Camogli ha sospeso qualsiasi tipo di lavorazione.