Asl4: Giornata del Malato, ampliati gli orari di visita

Dall’ufficio stampa di Asl4 riceviamo e pubblichiamo

Martedì 11 Febbraio 2020 si celebra la “Giornata Mondiale del Malato”, occasione di riflessione sul prendersi cura di un proprio caro in un momento difficile della vita come quello della malattia e di esprimere, anche solo con una visita, conforto e vicinanza.

Asl 4, in tale occasione, ha ampliato in tutti gli ospedali del suo territorio l’orario di visita ai degenti per parenti ed amici.

Sarà quindi possibile recarsi in visita ai propri cari nell’intera fascia dalle ore 12.00 alle ore 19.00 senza interruzioni, ad eccezione delle Unità Operative di Terapia intensiva, Rianimazione, Ostetricia e Ginecologia e Cardiologia – Utic, per le quali l’orario di visita rimarrà invariato.

Ai ricoverati oltre al menù tradizionale verrà proposto un menù speciale per la Giornata.