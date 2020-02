Sori: “Porte chiuse a tre mamme e tre bambini”

Dal gruppo Consiliare Sori2020più riceviamo e pubblichiamo

Nei giorni scorsi il Consiglio comunale di Sori ha deliberato la chiusura del progetto di accoglienza di persone con status di protezione internazionale.

L’opposizione ha portato alla discussione e alla votazione la mozione relativa alla prosecuzione del progetto. La maggioranza ha votato contro. Contro un’esperienza che in 5 anni non ha mai rappresentato un problema per la comunità sorese e nemmeno un costo. Si tratta infatti dell’accoglienza di persone, uomini, donne e bambini che hanno subito violenze, uccisioni, stupri e detenzione in campi libici.

I posti disponibili nella struttura della Parrocchia di Sussisa sono otto, oggi ci sono tre mamme e tre bimbi piccolissimi. Decidere di chiudere loro le porte è certamente una decisione che il Sindaco e la sua maggioranza possono prendere, assumendosene le responsabilità relative. La minoranza e la precedente Amministrazione ha preferito farsi guidare dai principi umanitari, amministrativi e costituzionali “lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.

L’accoglienza a Sori era attiva dal 2015 attraverso un progetto organizzato, finanziato e supervisionato nei bilanci dal Ministero dell’Interno stesso, per questo, nel bilancio del Comune non viene iscritta nessuna spesa relativa allo Sprar (qui si possono consultare i bilanci degli ultimi anni http://www.halleyweb.com/c010060/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/119).

Le motivazioni della maggioranza sono state lette dal Sindaco il quale ha ribadito il suo ruolo di potere e di maggioranza, ricordando il posto della minoranza, senza entrare nel merito della questione ma riducendola a una non convenienza per Sori. Il vicesindaco è intervenuto leggendo slogan quali “prima i soresi”, “no al business dell’immigrazione”, “gli immigrati sono privilegiati”, anche queste non ci sono sembrate motivazioni fondate, tanto più che se davvero ci fosse un business sarebbe proprio suo dovere, per non esserne complice, segnalarlo alla Procura della Repubblica.

Il Consigliere Sandri, il consigliere delegato alla raccolta differenziata, ha parlato di matematica e ha letto le voci di spesa del progetto del Distretto Socio Sanitario che comprende i diversi comuni che hanno aderito allo Sprar (Sori, Camogli, Recco, Bogliasco e Uscio), la maggior parte della spesa è relativa al personale, per lo più giovani. Mentre nessun intervento è stato fatto da parte dell’assessore Crovetto con delega ai Servizi Sociali, competente in materia.

Nel dire che prima vengono i soresi sono state menzionate persone che hanno subito gravi problemi derivanti dalle situazioni idrogeologiche degli ultimi mesi sul territorio: la maggior parte di loro ha supportato la causa dello Sprar firmando la petizione indirizzata alla Giunta. Un sostegno non dovrebbe togliere l’altro in uno Stato, un Comune che prevede nell’ordinamento servizi sociali pubblici e umanitari.

Una brutta pagina di storia locale si è scritta con questo Consiglio comunale, partecipato da molti cittadini come mai era capitato negli anni recenti, che resterà nella memoria di chi ha ben compreso quali fossero le motivazioni del Sindaco e della sua Amministrazione. Prima il benessere dei soresi perchè la povertà e la sofferenza dei non soresi non è affar nostro.