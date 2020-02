Sestri “Tassa soggiorno tra fughe in avanti e marce indietro”

Da Marco Conti, Liguria Popolare, riceviamo e pubblichiamo

Marco Conti (Liguria Popolare): prima il blitz dell’aumento dei giorni di applicazione, ora il mezzo passo indietro dopo le proteste delle categorie.

“Era l’ 8 gennaio quando la Giunta comunale senza partecipazione e confronto con i soggetti interessati innalzava l’applicazione della tassa di soggiorno da 3 a 7 giorni – afferma Marco Conti Consigliere metropolitano di Genova e comune di Sestri Levante – gli effetti di questa decisione arbitraria hanno fatto scattare la rabbia di numerosi titolari di attività ricettive come B&B, campeggi, case vacanza e alberghi che ne erano all’oscuro”.

“Fallito il blitz, il Sindaco Valentina Ghio che tra l’altro ricopre il ruolo di responsabile nazionale turismo del Partito Democratico – prosegue Marco Conti – fa una mezza marcia indietro e con una nuova Delibera di Giunta, che modifica la precedente, porta i giorni di applicazione a 5 giorni”.

“Questo episodio dimostra chiaramente il modo di agire di questa amministrazione che in ogni sede ci continua a sbandierare un fantomatico lavoro di confronto avuto con la Conferenza del turismo ma all’atto pratico continua a voler decidere a tavolino – afferma l’esponente popolare – salvo poi tentare di correre ai ripari dopo le proteste”.

“Tra l’altro questo balletto di giorni che prima aumentano e poi diminuiscono hanno gettato nel caos gli operatori con le prenotazioni ricevute – prosegue il Consigliere – tanto è vero che l’indicazione del Comune è stata di lasciare a 3 giorni se c’erano già accordi con i tour operator”.

“Nell’odierno autoreferenziale comunicato stampa, il Sindaco ci fa una pappardella sull’utilizzo degli introiti della tassa di soggiorno e sugli obiettivi raggiunti (quali?) – afferma Conti – ma si evince chiaramente che continua a mancare una chiara ed efficacie strategia di sviluppo turistico. Continuano a mancare progetti a medio-lungo periodo che consentano un turismo per tutto l’anno e non limitato al solo periodo estivo. Stessa cosa per i grandi eventi che continuano ad essere pochi e circoscritti solo in alcune zone centrali della città. I concerti di Vasco Rossi al campo Sivori e di Franco Battiato sono un dolce ricordo del passato come di amministratori che magari non avevano la laurea e uno stuolo di consulenti/fenomeni ma sicuramente che avevano più iniziativa”.

“La città sta soffrendo una crisi del tessuto commerciale senza precedenti, il calo delle presenze è un dato oggettivo – conclude il consigliere – mancano investimenti e infrastrutture degne di una città turistica, dal campo da golf al porto ad esempio. A proposito, che fine ha fatto la struttura alberghiera con centro benessere e polo congressuale da realizzarsi nelle aree ex FIT? Sembra quasi un tabù ma intanto quelle aree continuano ad essere in uno strato di degrado e abbandono e rappresentano l’ingresso alla città per chi proviene dall’autostrada”.