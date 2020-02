Sestri: i prossimi corsi Cescot su sicurezza e igiene

Dall’ufficio stampa di Confesercenti Liguria riceviamo e pubblichiamo

Cescot e Confesercenti organizzano, presso la nuova sede di Sestri Levante in via Fico 47, due nuovi corsi di sicurezza e igiene.

Nel dettaglio, mercoledì 26 febbraio dalle 14 alle 18 è in programma un corso di aggiornamento triennale per addetto di primo soccorso, a cui iscriversi scaricando e compilando il modulo F12 (https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A4e96cc38-deec-43a9-97e9-8e90a0c17db4). Tutte le informazioni su costi e modalità di iscrizione nella locandina (https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A1675588f-980a-4b69-aff5-419bd5f0daf8).

Mercoledì 18 marzo sono invece in programma diversi moduli per la formazione degli alimentaristi e degli operatori del settore alimentare (Osa): un corso base della durata di 10 ore (modulo A1 dalle 9 alle 14 + modulo A2 dalle 14,30 alle 19,30) e l’aggiornamento quinquennale sull’ igiene degli alimenti Haccp consistente nel solo modulo pomeridiano. Anche in questo caso si rimanda alla locandina (https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A89bab644-b342-49c5-90e0-379e3cf7e4a7) per maggiori informazioni su costi e modalità di iscrizione. Questi, invece, i rispettivi moduli da scaricare e compilare per l’iscrizione al corso base di prima formazione (https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A8a5aa379-89a9-46a4-b328-279c922a27e0) e al corso di aggiornamento (https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A48e1ad0a-bffd-4d3f-833b-819dc8dce82a).