‘Santa’: “Gli anni di Roberto Gnocchi alla guida dei Pii Istituti”

Da Comunicazione Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Il Sindaco e il Vicesindaco di Santa Margherita Ligure hanno incontrato ieri il Presidente uscente dei Pii Istituti Riuniti Roberto Gnocchi. Gnocchi ha illustrato a Donadoni e Cozzio quanto fatto in questi anni alla guida dell’ente sociale cittadino.

“Ringrazio Roberto per il lavoro svolto – dichiara il Sindaco Paolo Donadoni – e per come ha saputo mantenere una gestione attenta ed equilibrata sia nell’epoca più florida sia nell’ultimo periodo che ha richiesto maggiori attenzioni e prudenze. I Pii Istituti per Santa Margherita Ligure sono una risorsa molto preziosa per i servizi che erogano alle nostre Famiglie per i nostri bimbi, ai nostri anziani e per la tutela della residenzialità”.

Dichiara Gnocchi: “Ho vissuto anni entusiasmanti, i primi, in cui siamo riusciti a fare molto. Poi la crisi del 2008 ha colpito i nostri affittuari – essendo i canoni di locazione le entrate maggiori – ci siamo trovati a fare quadrare i conti. Abbiamo fatto i salti mortali ma lascio i Pii Istituti dopo 20 anni – due volte presidente, una volta vicepresidente – con la soddisfazione di essere riusciti a continuare a fornire tutti i servizi che abbiamo sempre fornito – la casa di riposo, l’asilo, gli appartamenti a persone in difficoltà economica, la tutela della residenzialità. I Pii Istituti sono una struttura solida, con un grande patrimonio, gestito da persone competenti”.

A questo link di youtube è disponibile video intervista a Roberto Gnocchi https://youtu.be/Cfa3nyLTQlk