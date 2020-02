‘Santa’: diga foranea, si costruiscono dodici cassoni

Proseguono senza sosta i lavori per mettere in sicurezza la diga foranea di Santa Margherita Ligure, gravemente danneggiata dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018. Ricordiamo che nella diga era stata aperta anche una larga breccia, chiusa in tempi brevi. Gli attuali lavori, per un importo di 15 milioni sono finanziati dalla Protezione civile nazionale. In corso il primo lotto, 7.500.000 euro. I due grossi pontoni stamattina all’alba sono andati a caricare massi per rinforzare la scogliera a protezione della diga. In banchina, intanto si stanno creando i dodici cassoni in cemento armato, che verranno riempiti di pietrisco; costituiranno parte della banchina.

Il vicesindaco Emanuele Cozzio, assessore alla Protezione civile, segue giorno dopo giorno i lavori: “Il mare è calmo e ne approfittiamo per accelerare il più possibile i lavori. Il nostro obiettivo – ricorda Cozzio – è di ultimare il primo lotto, prima che inizi la stagione balneare”.