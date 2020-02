‘Santa’: 4 studenti di Rapallo e Zoagli denunciati per furto

Nei giorni scorsi, a Santa Margherita Ligure, dei giovani, mentre si trovavano all’interno di un esercizio commerciale denominato “Gulliver” sito in centro cittadino, furtivamente si impossessavano di 19 astucci di “pringles, del valore commerciale di 40 euro, quindi si allontanavano.

Ieri, al termine dell’attività di indagini svolta dai Carabinieri della locale Stazione, i malfattori, 3 giovani di Rapallo e uno di Zoagli, di cui due minorenni, tutti studenti, sono stati deferiti in stato di libertà per “furto aggravato in concorso in esercizio commerciale”. La refurtiva, recuperata è stata restituita all’avente diritto.