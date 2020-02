Recco: scienza e buona cucina, la “serata rossa”

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Il colore dei cibi che mettiamo in tavola può contribuire al nostro benessere, esercitando positive influenze non solo sul piano fisico ma anche quello psichico. Scopriremo tutti i benefici effetti dei cibi di colore rosso nel corso della “Serata Rossa” di “Chimica & Cucina”, il ciclo di conferenze interattive, discussioni e cena finale, in programma oggi 6 febbraio alle ore 19 presso il ristorante “Da ö Vittorio” a Recco. Sarà, come consuetudine, il professor Riccardo Carlini, chimico, divulgatore scientifico e docente presso il Liceo Artistico “Klee-Barabino” di Genova, ad animare il nuovo appuntamento. “Abbiamo concesso il patrocinio agli incontri dedicati a ‘Chimica & Cucina’ per richiamare l’attenzione sulla promozione della salute in città, componente del bene comune” spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla cultura Enrico Zanini.