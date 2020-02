RASSEGNA STAMPA. Chiavari: alcolismo, male sottovalutato

Oggi, giovedì 6 febbraio, auguri a Paolo. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Santi patroni, per gli affetti da meningite: Sant’Adriano (8 settembre). Parole: contraffazione (imitazione fraudolenta, falsificazione).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Chiavari: alcolismo, male sottovalutato (Commento. A parte gli addetti ai lavori, la politica cosa fa per educare al bere?). Turismo: il corona virus non incide sulle presenze (Commento. In teoria dovrebbe portare più italiani, timorosi di viaggiare in aereo).

Sestri Levante: parte la caccia all’affare. Sestri Levante: la demolizione del ponte della Pestella. Lavagna: Ianni svela i segreti del vino. Chiavari: braccio di ferro Anas-Fondazione Torriglia per chi deve pagare i danni arrecati dalla frana alle Grazie. Chiavari: il sindacato Sappe contro la direttrice del carcere. Chiavari: Anpi al Natta Deambrosi e commemorazione dell’eccidio alla Squazza. Chiavari: calzaturificio compie 90 anni. Chiavari: fisioterapia, nuovo metodo. Chiavari: Bixio passa a Italia Viva. Chiavari: Lorenzo Battilana erede di Tito Mangiante alla Rai. Carasco: rifiuti, domani confronto tra i cittadini.

Rapallo: conferenza dell’infettivologo Giuseppe Russo sul corana virus. Rapallo: dragaggio, si analizza il materiale. Rapallo: lunedì il Giorno del Ricordo. Rapallo: elezioni Rsu Anffas, i risultati. Rapallo: oggi l’addio a Vivetta Valacca. Santa Margherita Ligure: “Nature is speaking”. Portofino: smontata la sfera.

Camogli: cane mordace, ancora in attesa di provvedimenti. Recco: abbandono di rifiuti, raffica di sanzioni. Recco: chimica & cucina. Recco: inaugurato il posteggino di via Pisa. Recco: rifiuti, no ai sacchi neri. Avegno-Uscio: salta l’accordo sulla casa di riposo.

Cicagna: si importa l’ardesia straniera e subito diventa la migliore per i tetti; Garbarino: “Vanno imposte copertura di pietra locale”. Rezzoaglio: raffiche di vento fino a 115 chilometri orari. Santo Stefano d’Aveto: ponte di Gramizza, lavori quasi ultimati.